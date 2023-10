DEJEUNER SPECTACLE: TRABUCCO PADAM PADAM Casino de Pornic Pornic, 9 janvier 2024, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Padam, Padam… Et déjà cette musique nous revient en tête ! Un monument de la Chanson Française qui donne vie à une comédie musicale chantée et dansée en direct par les artistes de la Compagnie Trabucco.



.

2024-01-09 fin : 2024-01-09 13:30:00. .

Casino de Pornic Rue du Canal

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Padam, Padam… and already this music is running through our heads! A monument to French chanson, brought to life in a musical comedy sung and danced live by Compagnie Trabucco artists.

Padam, Padam… ¡y ya suena esta música en nuestras cabezas! Un monumento de la canción francesa que cobra vida en una comedia musical cantada y bailada en directo por los artistas de la Compagnie Trabucco.

Padam, Padam … und schon kommt uns diese Musik in den Sinn! Ein Monument des französischen Chansons, das in einer musikalischen Komödie zum Leben erweckt wird, die von den Künstlern der Compagnie Trabucco live gesungen und getanzt wird.

Mise à jour le 2023-10-17 par eSPRIT Pays de la Loire