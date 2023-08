SHOW MUSICAL EOLEVOCE Casino de Pornic Pornic, 18 novembre 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Après une année riche et rythmée sous les applaudissements et l’enthousiasme de nombreux spectateurs lors de leurs dernières représentations, éolevoce, le groupe vocal contemporain de Pornic vous donne rendez-vous avec 2 nouvelles dates, pour son tout nouveau SHOW MUSICAL 2022 !

Spectacle de dimanc.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 20:30:00. .

Casino de Pornic Rue du Canal

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



After a rich and rhythmic year of performances, to the applause and enthusiasm of numerous spectators, éolevoce, Pornic?s contemporary vocal group, invites you to 2 new dates for its brand new SHOW MUSICAL 2022!

Sunday show

¡Después de un año de actuaciones ricas y rítmicas entre los aplausos y el entusiasmo de numerosos espectadores, éolevoce, el grupo vocal contemporáneo de Pornic, les invita a 2 nuevas fechas de su flamante ESPECTÁCULO MUSICAL 2022!

Espectáculo del domingo

Nach einem reichen und rhythmischen Jahr unter dem Applaus und der Begeisterung zahlreicher Zuschauer bei ihren letzten Auftritten, lädt éolevoce, die zeitgenössische Vokalgruppe aus Pornic, Sie zu zwei neuen Terminen für ihre brandneue SHOW MUSICAL 2022 ein!

Show am Sonntag

Mise à jour le 2023-08-23 par eSPRIT Pays de la Loire