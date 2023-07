Exploration à deux roues : plongez dans l’univers secret de Pontaillac, le quartier chic de Royan ! Casino de Pontaillac Royan, 16 septembre 2023, Royan.

Exploration à deux roues : plongez dans l’univers secret de Pontaillac, le quartier chic de Royan ! Samedi 16 septembre, 14h00 Casino de Pontaillac Gratuit. Sur inscription. Prévoir son vélo. Casque conseillé. Prévoir une gourde. Point de rendez-vous : esplanade Pontaillac, devant le restaurant « Le Calumet ».

Parcourez Pontaillac en deux roues et découvrez son quartier chic de manière surprenante ! Connaissez-vous vraiment toutes les ruelles et les secrets cachés derrière la célèbre promenade en front de mer ? Pontaillac est bien plus qu’un simple quartier de Royan, c’est une véritable ville dans la ville. Laissons derrière nous les terrasses des bars et la plage des surfeurs pour explorer en toute discrétion les recoins méconnus, à l’ombre des pins. Chaque arrêt de notre visite vous révélera une anecdote passionnante. Replongez avec moi dans le rêve de Jean Lacaze…

Casino de Pontaillac 2 esplanade de Pontaillac, 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Royan séduit de nombreux touristes par son architecture, ses quartiers de style Belle Époque, son port de plaisance et ses 5 plages de sables fins. La ville d'art, propose à ses visiteurs des balades uniques et des activités variées pour satisfaire les passionnés et les amateurs de sports nautiques. Cette ville de caractère donne envie de se perdre dans ses petites ruelles et d'y découvrir des trésors.

Posé sur le sable, le Casino fait face à l’océan et vous dévoile une vue somptueuse. Venez profiter de ce décor naturel pour vous amuser entre amis dans une ambiance électrique et festive.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

©Alice Garcia