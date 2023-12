FELI 2024 CASINO DE PARIS Paris, 19 novembre 2024, Paris.

FELÌ, un nom, une voix, qui résonne depuis 35 ans dans le monde artistique corse. Avec l’une des discographies les plus fournies du patrimoine musical de l’île, comprenant 12 albums studio et live.2024 marque les 35 ans de carrière de FELÌ. Un riche parcours artistique, du local à l’universel, au fil duquel il a su tisser une relation inaltérable avec sa terre et son peuple, qui se ressent dans chacune de ses chansons qui sont bien plus qu’une collection de mélodies, elles sont le reflet de l’âme corse et de son désir de partager avec le plus grand nombre des valeurs et une culture multiséculaires, une histoire aussi euphorique que tourmentée… Ce « Giru 2024 » de FELÌ aura pour apogée la mythique scène du Casino de Paris le 19 novembre 2024. « Les plus grands artistes, nationaux et internationaux, y sont passés, alors forcément que mon nom se retrouve à côté du leur ça représente beaucoup pour moi, c’est une sacré étape » confie l’auteur-compositeur-interprète qui a à cœur également de retrouver le public de la diaspora insulaire, nombreuse en capitale et sur le continent en général, ainsi que tous les amis de la Corse. Au Casino de Paris, FELÌ va mettre les petits plats dans les grands, avec plus de 2 heures de show. Il emmènera dans ses bagages 25 personnes dont 10 musiciens. Le groupe de chant corse féminin Isulatine, dont le dernier album « Tesse » est paru en 2020, assurera la première partie comme sur l’ensemble des dates de la tournée, sous la forme originale d’une mini-pièce de théâtre, combinant humour (macagne) et polyphonies, avant de prendre place sur scène, en qualité de choristes, au côté de FELÌ. L’ambassadeur passionné de cette culture unique et du partage proposera un florilège de ses plus gros tubes ainsi que des nouvelles créations et plusieurs autres surprises!

Tarif : 25.00 – 58.00 euros.

Début : 2024-11-19 à 20:00

CASINO DE PARIS 16, Rue de Clichy 75009 Paris