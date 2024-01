MARIANNE JAMES CASINO DE PARIS Paris, 23 octobre 2024, Paris.

MARIANNE JAMES – TOUT EST DANS LA VOIXLe public la connaît et l’aime pour son franc parler, sa sensibilité Dans ce nouveau seule en scène musical, interactif et irrésistiblement drôle, elle endosse le rôle de professeure de chant et emmène les spectateurs à la découverte de leur voix Une expérience hors norme où Marianne nous ouvre son coeur et nous transmet sa grande expérience vocale Tout est dans la voix vous laissera des courbatures de rire

Tarif : 15.00 – 65.00 euros.

Début : 2024-10-23 à 20:00

CASINO DE PARIS 16, Rue de Clichy 75009 Paris 75