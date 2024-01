FABREGAS LE METIS NOIR CASINO DE PARIS Paris, samedi 31 août 2024.

FABREGAS le métis noir, de son vrai nom Fabrice Mbuyulu, est un artiste musicien Congolais né à Kinshasa et d’origine Congolaise.Il connait son premier succès en 2009 sur l’album « Techno Malewa » de l’orchestre Wenge Musica Maison Mère de Werrason. En 2011 il décide de se consacrer à une carrière solo et sort son premier album « Amour Amour ». FABREGAS artiste singulier, qui a un timbre de voix chaud et légèrement cassé, capable de s’adapter à presque tous les styles musicaux.Depuis sa sortie en 2014, son titre « Mascara » (plus connu sous le nom «Ya Mado»), s’est largement diffusé sur les réseaux sociaux et a déjà été visionné plusieurs millions de fois sur YouTube. L’année suivante, Fabregas est nommé aux « Ndule Awards » (équivalent des victoires de la musique en France) dans les catégories, meilleurs album et meilleur chanson de l’année. Fabregas en ressort triomphant, les deux trophées en main. La même année, il remporte le prix de l’espoir « Mwana Mboka » (ndlr l’enfant du pays) pour son titre «Mascara»· En 2023, il est consacré « Best Male Central Africa » par AFRIMMA.

Tarif : 29.00 – 89.50 euros.

Début : 2024-08-31 à 19:00

CASINO DE PARIS 16, Rue de Clichy 75009 Paris 75