MAMMA MIA ! LE MUSICAL CASINO DE PARIS Paris, vendredi 29 mars 2024.

Pour célébrer le mariage de sa fille Sophie, qu’elle a élevée seule, Donna a invité Rosie et Tanya, ses deux plus proches amies avec qui elle formait jadis le trio Donna et les Dynamos . Quant à Sophie, elle se lance à la recherche de son père inconnu pour la mener à l’autel. Elle lit le journal intime de sa mère Donna et y découvre trois pères potentiels parmi ses anciens amants.Ne sachant pas duquel il s’agit, elle les invite en cachette à la cérémonie… En vingt-quatre heures chaotiques, de nouvelles idylles vont fleurir et d’anciens amours vont renaître sur cette île.Comédie musicale en Live avec orchestre, adaptée en français.Conseillé à partir de 10 ansDurée : 2h35 avec entracte Dates : Du 21 Octobre 2023 au 21 Janvier 2024, pour 90 dates exceptionnellesLieu : Casino de Paris (16, rue de Clichy, 75009 Paris)

Tarif : 20.00 – 105.00 euros.

Début : 2024-03-29 à 20:00

Réservez votre billet ici

CASINO DE PARIS 16, Rue de Clichy 75009 Paris 75