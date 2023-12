MAMMA MIA ! LE MUSICAL CASINO DE PARIS Paris, 28 décembre 2023, Paris.

SPOT 24 – PARIS L’EXPOSITION OLYMPIQUE – SPORT ET CULTURES URBAINESDu 1er Décembre au 31 décembre 2024.Billet daté matin, valable entre 09h30 et 13h00.Dernière entrée 1h avant la fermeture, soit 12h00.L’exposition SPOT24, inédite en son genre, met en lumière les six nouvelles disciplines olympiques à travers des espaces thématiques. Un parcours immersif révèle au visiteur toutes les facettes de ces cultures urbaines, sur le devant de la scène pour les Jeux Olympiques 2024 ! Du skateboard au surf en passant par le Breaking et le BMX, SPOT24 propose un véritable dialogue entre l’art, le sport et la street culture. Une exposition pour tous les âges, pour passionnés ou simplement curieux ! Profitez en plus du café-restaurant SPOT24 et d’une boutique de souvenirs parisiens et olympiques.

Tarif : 10.00 – 14.00 euros.

Début : 2023-12-28 à 09:30

SPOT 24 101 QUAI JACQUES CHIRAC 75015 Paris