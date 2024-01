NASS EL GHIWANE CASINO DE PARIS Paris Catégorie d’Évènement: Paris NASS EL GHIWANE CASINO DE PARIS Paris, 26 février 2024, Paris. Préparez-vous à être transporté dans un voyage musical captivant alors que le légendaire groupe Nass El Ghiwane prendra la scène en direct du Casino de Paris, le 26 février 2024 !Laissez-vous envoûter par les mélodies enchanteresses de Nass El Ghiwane alors qu’ils répandent leur magie sur la scène parisienne. Ce concert est une occasion rare de vivre la passion et le talent exceptionnel de ce groupe mythique.Joignez-vous à nous le 26 février 2024 pour une soirée de musique inoubliable. Nass El Ghiwane en LIVE au Casino de Paris vous promettent une expérience musicale exceptionnelle qui restera gravée dans votre mémoire. Ne manquez pas cet événement exceptionnel et rare !

Tarif : 40.00 – 70.00 euros.

Début : 2024-02-26 à 20:30 Réservez votre billet ici CASINO DE PARIS 16, Rue de Clichy 75009 Paris 75 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75009 Lieu CASINO DE PARIS Adresse 16, Rue de Clichy Ville Paris Departement 75 Lieu Ville CASINO DE PARIS Paris Latitude 48.878217 Longitude 2.330066 latitude longitude 48.878217;2.330066

CASINO DE PARIS Paris 75 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/