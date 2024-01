JEANNE MAS CASINO DE PARIS Paris, samedi 17 février 2024.

Ses tubes et son originalité ont fait d’elle une icône des années 80. C’est en 1984 que le public découvre Jeanne Mas avec sa chanson Toute Première Fois. Suivront ses autres succès : Johnny Johnny, En rouge et noir, Sauvez-moi, Coeur en stéréo, L’enfant, Au nom des rois. Depuis son premier concert parisien en 1985, Jeanne Mas n’a cessé de se produire sur les plus belles scènes françaises. En 2024 elle revient au Casino de Paris fêter ses 40 ans de chansons.

Tarif : 28.00 – 80.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 20:00

CASINO DE PARIS 16, Rue de Clichy 75009 Paris 75