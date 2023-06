Open Branding Guinée au Casino de Paris Casino de Paris Paris, 24 juin 2023, Paris.

Le Concert Open Branding Guinée arrive au Casino de Paris le 24 juin 2023

L’Office du Tourisme (ONT) et l’Office National de la Promotion de l’Artisanat (ONPA) vous convient à son Concert ‘Open Branding Guinée‘ le 24 juin 2023 destiné à promouvoir la destination Guinée Conakry.

Paris, France – Promouvoir la destination Guinée Conakry à l’international et valoriser la culture guinéenne dans son ensemble, tels sont les objectifs de l’évènement ‘Open Branding Guinée’ qui se tiendra du 23 juin 2023 à Paris.

Venez vivre la quintessence de la culture guinéenne la samedi 24 juin 2023 dans la prestigieuse du Casino de Paris. Une occasion pour vendre la destination Made in Guinea autour d’un Forum à l’hôtel Mercure (Paris 19ème) et clôturer le 25 juin 2023 par un tournoi de football pour promouvoir le vive ensemble. Cet évènement est placé sous l’égide de l’Ambassade de la Guinée, le Ministère de la Culture, du Tourisme et la Coordination Branding National de Guinée.

Inscrire la Guinée sur la carte mondiale des destinations les plus attractives

Le Branding national c’est le marketing d’un pays, la volonté d’un Etat de se démarquer et réussir à se singulariser. Ce projet est né de la ferme volonté et du désir des Autorités de la Transition de faire de la Guinée l’une des meilleures destinations au monde, en réunissant et en mettant en place les conditions de promotion, de valorisation et d’attractivité sans précédent.

Conscients de l’immensité et de la hardiesse, nécessaires à l’atteinte de son ultime objectif, qui est celui de positionner la République de Guinée, parmi les destinations touristiques les plus prisées d’Afrique ; et comptant sur la volonté politique affirmée du Président de la Transition, Chef de l’État, Chef Suprême des Armées, Colonel Mamadi DOUMBOUYA ; ainsi que de l’engagement du Ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat ; pour faire du secteur du tourisme, l’un des leviers de développement les plus puissants du pays.

Un évènement inédit de plusieurs jours

La Guinée invitera tout au long du weekend le 24 et 25 juin 2023 les participants à mieux la connaître via différents temps forts :

– le 23 juin 2023 de 9h à 18h à l’hôtel Mercure de Paris 19ème : un Forum axé sur la thématique ‘Comment la culture peut-elle être un vecteur de développement économique et du tourisme en République de Guinée ?’ ;

– le 24 juin 2023 de 19h à minuit au Casino de Paris : l’exposition des merveilles de la Guinée suivie d’un spectacle vivant en présence d’artistes de renom ;

– le 25 juin 2023 de 10h à 18h : un tournoi de football à Paris afin de promouvoir le vivre ensemble. 16 équipes s’affronteront : 12 françaises, 4 européennes (Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Suisse).

