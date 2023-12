[Conférence] L’autisme par Josef Schovanec Casino de Dieppe Dieppe, 24 janvier 2024, Dieppe.

Dieppe Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 16:30:00

fin : 2024-01-24

L’association des AESH 76 à l’honneur et le privilège de vous convier à cette conférence sur l’autisme animée par Josef Schovanec, philosophe, écrivain et militant pour la dignité des personnes avec autisme. Un temps d’échange avec le public suivra la conférence où vous pourrez poser toutes les questions que vous souhiatez. Vous pourrez également vous procurer quelques-un de ses ouvrages littéraires et vous les faire dédicacer.

– Réservation obligatoire à reservationaesh76@gmail.com (réponse avant le 15 janvier 2024) -.

Casino de Dieppe

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-27 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie