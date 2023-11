[Spectacle-conférence] Prosperity meeting Casino de Dieppe Dieppe, 26 novembre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Prosperity meetings est un concept de conférences spectacles qui visent à porter la vision et la direction vers la prospérité.

Qui n’a jamais rêvé de générer 100K€ par mois ? Laurine a 24 ans et elle réalise cet exploit tous les mois ! En full Automatique !

Qui n’a jamais pensé atteindre ses rêves les plus fous ? Safi l’a fait elle est devenue Championne de France de Rugby !

Qui n’aurait jamais imaginé avoir le soutien d’un pays tout entier ? Amandine l’a fait, elle est devenue Miss France et a réussi à casser les codes en restant elle-même !

Qui n’a jamais eu peur de se planter ? Ariane s’est frayé un chemin toute seule malgré les embuches pour devenir une des personnalités publiques préférées des français.

Qui n’a jamais rêvé de se réconcilier avec son corps et sa confiance ? Harmony est experte en libération corps et esprit et a accompagné des milliers d’hommes et de femmes à transformer leur quotidien !

Qui n’a jamais rêvé de vivre sans aucuns regrets ? Alice est multi potentielle et accomplie, elle a cumulé 10 métiers et a le luxe de ne plus se sentir « travailler » un seul jour de sa vie !

Une seule question à se poser : « Vais-je refuser de participer à l’événement business, empouvoirement, réussite qui peut changer le cours de mon mindset et mon parcours professionnel pour le reste de mes jours ? »

Au Programme :

– Des conférences et du partage

– De l’émotion et de l’inspiration

– Un espace d’échange entre vous et les personnalités

– Un cadeau offert de la part du Casino de Dieppe

– L’opportunité de faire découvrir votre projet avec audace sur scène.

2023-11-26 15:00:00 fin : 2023-11-26 . .

Casino de Dieppe

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Prosperity meetings is a concept of live conferences designed to bring vision and direction to prosperity.

Who hasn’t dreamed of generating 100K? per month? Laurine is 24 years old and she achieves this feat every month! Fully automatic!

Who hasn’t thought of achieving their wildest dreams? Safi did it – she became French Rugby Champion!

Who never imagined having the support of an entire country? Amandine did just that, becoming Miss France and breaking the mould while remaining true to herself!

Who’s never been afraid of failing? Ariane made her own way, despite all the obstacles, to become one of France’s favorite public figures.

Who hasn’t dreamed of reconciling with their body and their confidence? Harmony is an expert in mind-body liberation and has helped thousands of men and women transform their daily lives!

Who hasn’t dreamed of living without regrets? Alice is a multi-talented and accomplished woman, who has accumulated 10 professions and has the luxury of not feeling like she’s « working » a single day of her life!

Just one question to ask yourself: « Am I going to refuse to take part in the business, empowerment and success event that could change the course of my mindset and my career path for the rest of my days? »

Program:

– Conferences and sharing

– Emotion and inspiration

– A space for exchange between you and the personalities

– A gift from the Casino de Dieppe

– The opportunity to boldly showcase your project on stage

Las reuniones de prosperidad son un concepto de conferencias en directo diseñadas para aportar visión y dirección a la prosperidad.

¿Quién no ha soñado con generar 100K? al mes? ¡Laurine tiene 24 años y logra esta hazaña cada mes! ¡En automático!

¿Quién no ha pensado en alcanzar sus sueños más salvajes? Safi lo ha conseguido: ¡se ha proclamado campeona de Francia de rugby!

¿Quién no habría imaginado nunca contar con el apoyo de todo un país? Amandine lo hizo, ¡se convirtió en Miss Francia y consiguió romper los códigos permaneciendo ella misma!

¿Quién nunca tuvo miedo a fracasar? Ariane se abrió camino, a pesar de todos los obstáculos, para convertirse en una de las figuras públicas favoritas de Francia.

¿Quién no ha soñado con reconciliarse con su cuerpo y su confianza? Harmony es experta en la liberación del cuerpo y de la mente, y ha ayudado a miles de hombres y mujeres a transformar su vida cotidiana

¿Quién no ha soñado con vivir sin remordimientos? Alice es una mujer polifacética que ha tenido 10 trabajos y se permite el lujo de no sentir que « trabaja » ni un solo día de su vida

Sólo hay una pregunta que hacerse: « ¿Voy a negarme a participar en el evento, la oportunidad, el éxito que podría cambiar el curso de mi mentalidad y mi trayectoria profesional para el resto de mi vida?

En el programa:

– Conferencias y compartir

– Emoción e inspiración

– Un espacio de intercambio entre usted y las personalidades

– Un regalo del Casino de Dieppe

– La oportunidad de mostrar su audaz proyecto en el escenario

Prosperity meetings ist ein Konzept für spektakuläre Konferenzen, die die Vision und die Richtung zum Wohlstand tragen sollen.

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, 100.000 Euro im Monat zu verdienen? Laurine ist 24 Jahre alt und schafft das jeden Monat! Voll automatisch!

Wer hat nicht schon einmal daran gedacht, seine wildesten Träume zu verwirklichen? Safi hat es geschafft und ist französische Rugby-Meisterin geworden!

Wer hätte sich nicht träumen lassen, dass er die Unterstützung eines ganzen Landes bekommt? Amandine hat es geschafft, sie ist Miss France geworden und hat es geschafft, mit den Codes zu brechen, indem sie sie selbst geblieben ist!

Wer hatte nie Angst davor, zu versagen? Ariane hat sich trotz aller Stolpersteine ganz allein ihren Weg gebahnt und ist zu einer der beliebtesten öffentlichen Persönlichkeiten der Franzosen geworden.

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, sich mit seinem Körper und seinem Selbstbewusstsein zu versöhnen? Harmony ist Expertin für die Befreiung von Körper und Geist und hat Tausende von Männern und Frauen dabei begleitet, ihren Alltag zu verändern!

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, ein Leben ohne Reue zu führen? Alice ist multipotentiell und erfolgreich, sie hat 10 Berufe und den Luxus, dass sie sich keinen Tag ihres Lebens als « arbeitend » empfindet!

Es gibt nur eine Frage, die sie sich stellen muss: « Werde ich mich weigern, an dem Business-, Empowerment- oder Erfolgsereignis teilzunehmen, das den Verlauf meines Mindsets und meinen beruflichen Werdegang für den Rest meiner Tage verändern kann? »

Im Programm:

– Vorträge und Austausch

– Emotionen und Inspirationen

– Ein Raum für den Austausch zwischen Ihnen und den Persönlichkeiten

– Ein Geschenk des Casino de Dieppe

– Die Gelegenheit, Ihr Projekt mit Kühnheit auf der Bühne zu präsentieren

Mise à jour le 2023-11-04 par Normandie Tourisme / Attitude Manche