[Spectacle urbain] Biciman Casino de Dieppe, 15 août 2023, Dieppe.

Un coursier du nom de BICIMAN livre dans une grande ville avec son vélo-cargo. Pédaler, c’est sa passion ; et son engin, son plus grand compagnon. Jour après jour, ils sillonnent les artères citadines à un rythme effréné, transportant des cargaisons en tout genre pour une plateforme de livraison.

À l’image d’un monde hystérique, décadent et à bout de souffle, notre héros se fatigue. Victime de ce système du moindre effort auquel il participe malgré lui, il se débat avec hargne et ironie, pour survivre dans un monde qui va trop vite… Une douce satire de notre société qui pédale droit dans le mur..

2023-08-15 à 20:00:00 ; fin : 2023-08-15 . .

Casino de Dieppe

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



A courier named BICIMAN delivers in a big city with his cargo bike. Pedaling is his passion, and his bike is his greatest companion. Day after day, they crisscross the city streets at a frantic pace, carrying all kinds of cargo for a delivery platform.

In the image of a hysterical, decadent and breathless world, our hero gets tired. Victim of this system of least effort in which he participates in spite of himself, he struggles with snark and irony to survive in a world that goes too fast… A sweet satire of our society that is pedaling straight into the wall.

Un mensajero llamado BICIMAN hace entregas en una gran ciudad con su bicicleta de carga. Pedalear es su pasión, y su bicicleta su mejor compañera. Día tras día, recorren las calles de la ciudad a un ritmo frenético, transportando todo tipo de cargas para una plataforma de reparto.

Como un mundo histérico, decadente y sin aliento, nuestro héroe se cansa. Víctima de este sistema del mínimo esfuerzo en el que participa a pesar suyo, lucha por sobrevivir en un mundo que va demasiado rápido… Una suave sátira de nuestra sociedad que pedalea directa hacia la pared.

Ein Kurier namens BICIMAN liefert in einer Großstadt mit seinem Lastenfahrrad aus. Das Radfahren ist seine Leidenschaft und seine Maschine sein größter Begleiter. Tag für Tag fahren sie in rasantem Tempo durch die Straßen der Stadt und transportieren Frachten aller Art für eine Lieferplattform.

Wie eine hysterische, dekadente und atemlose Welt wird auch unser Held immer müder. Als Opfer dieses Systems der geringsten Anstrengung, an dem er unfreiwillig teilnimmt, kämpft er mit Zorn und Ironie, um in einer Welt zu überleben, die sich zu schnell bewegt… Eine sanfte Satire auf unsere Gesellschaft, die mit dem Rad gegen die Wand fährt.

