2023-04-22 19:00:00 19:00:00 – 2023-04-22

Vosges Bussang . 16 EUR La Société des Fêtes de Bussang organise une soirée « raclette party ».

Le repas dansant sera animé par l’orchestre Famylium.

Réservation obligatoire par téléphone avant le 15 avril 2023.

