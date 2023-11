EXPOSITION DE JEAN-PIERRE BARO CASINO DE BARBAZAN Barbazan, 7 septembre 2024, Barbazan.

Barbazan,Haute-Garonne

Peintures « entrez dans son monde de couleurs où vous pouvez lire ses toiles comme un livre ouvert »..

2024-09-07 fin : 2024-09-30 00:00:00. .

CASINO DE BARBAZAN La Tuilerie

Barbazan 31510 Haute-Garonne Occitanie



Paintings « enter his world of colors where you can read his paintings like an open book ».

Pinturas « entra en su mundo de colores donde puedes leer sus cuadros como un libro abierto ».

Gemälde « betreten Sie ihre Welt der Farben, in der Sie ihre Gemälde wie ein offenes Buch lesen können ».

Mise à jour le 2023-11-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE