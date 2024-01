THE GLENN MILLER MEMORIAL ORCHESTRA CASINO D’ARRAS – LA GRAND’SCENE Arras, 10 mars 2024, Arras.

NOUVEAU SPECTACLE : Hommage aux années SwingPrésenté par Music For Ever ProductionLe fameux Big Band présentera un NOUVEAU SPECTACLE en faisant un vibrant hommage au chanteur / crooner américain, connu de tous et par toutes les générations : Frank Sinatra ( New-York-New-York / Fly me to the moon / Make the knife… ) sans oublier le meilleur du Swing ( Glenn Miller, Gershwin…).Un Nouveau Spectacle en 2 parties : 1ère partie consacrée au 70ème anniversaire du débarquement & de la libération. 2ème Partie consacrée aux plus grands succès des années Swing (avec des titres de Frank Sinatra, Gershwin, Louis Prima, Glenn Miller…).THE GLENN MILLER MEMORIAL ORCHESTRA perpétue le succès des années « Swing » où les Bigs Bands ont imposé leurs mélodies au monde entier. Les décennies passent, mais cette musique n’a pas pris une ride. Les amateurs des grandes formations de jazz / swing se réjouiront de la venue dans leur ville de cette formation ! Tout public

Tarif : 39.00 – 46.00 euros.

Début : 2024-03-10 à 17:00

Réservez votre billet ici

CASINO D’ARRAS – LA GRAND’SCENE 3 RUE EMILE LEGRELLE 62000 Arras 62