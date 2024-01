MARIANNE JAMES CASINO D’ARRAS – LA GRAND’SCENE Arras, 14 février 2024, Arras.

Le public la connaît et l’aime pour son franc-parler, sa sensibilité.Dans ce nouveau seule-en-scène musical, interactif et irrésistiblement drôle, elle endosse le rôle de professeure de chant et emmène les spectateurs à la découverte de leur voix.Une expérience hors-norme où Marianne nous ouvre son cœur et nous transmet sa grande expérience vocale. Tout est dans la voix vous laissera des courbatures… de rire !!!

Tarif : 34.00 – 34.00 euros.

Début : 2024-02-14 à 20:00

Réservez votre billet ici

CASINO D’ARRAS – LA GRAND’SCENE 3 RUE EMILE LEGRELLE 62000 Arras 62