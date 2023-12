JE PREFERE QU’ON RESTE ENSEMBLE CASINO D’ARRAS – LA GRAND’SCENE Arras, 24 janvier 2024, Arras.

Avec Michèle Bernier et Olivier Sitruk Claudine et Valentin étaient amis et colocataires avant de devenir un vrai couple amoureux, ce qui fit le gros succès de « Je préfère qu’on reste amis ». Mais les années ont passé et la routine s’est installée. Claudine est fidèle. Valentin va « voir » ailleurs. Elle a envie de s’en aller ? Lui, préfère qu’ils « restent ensemble » … Toujours entre rires, chansons et émotions.

Tarif : 35.00 – 65.00 euros.

Début : 2024-01-24 à 20:00

Réservez votre billet ici

CASINO D’ARRAS – LA GRAND’SCENE 3 RUE EMILE LEGRELLE 62000 Arras 62