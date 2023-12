Festival Monstra en Artois casino d’arras Arras Catégories d’Évènement: Arras

Début : 2024-01-12

fin : 2024-01-13 . Le Vendredi 12 et Samedi 13 Janvier 2024







Festival du film d’animation de Lisbonne (Monstra en Artois)





Edition spécial Japon !

Au casino d’Arras

Plus d’informations à venir



https://www.facebook.com/lesateliersdelahalle .

