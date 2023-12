Réveillon de la St Sylvestre Casino Casteljaloux, 4 décembre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Animation et soirée dansante avec DJ Fred.

Menu : amuse-bouche, foie gras mi-cuit/compotée de pruneaux à l’armagnac, corolle de St Jacques au basilic/risotto vénéré, trou gascon, médaillon de veau au champagne/effeuillé de pomme de terre parfumé à l’huile de truffe, mesclun & copeaux de Pecorino, coupe de champagne, vins & café.

Sur réservation. Ouverture exceptionnelle jusqu’à 4h..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Casino Route de Mont-de-Marsan

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Entertainment and dancing with DJ Fred.

Menu: amuse-bouche, foie gras mi-cuit/compotée de prunes à l’armagnac, corolle de St Jacques au basilic/risotto vénéré, trou gascon, medaillon de veau au champagne/effeuillé de pomme de terre parfumé à l’huile de truffe, mesclun & copeaux de Pecorino, glass of champagne, wine & coffee.

Reservations required. Exceptional opening until 4am.

Animación y baile con DJ Fred.

Menú: amuse-bouche, foie gras mi-cuit/compotée de prunes à l’armagnac, corolle de St Jacques au basilic/risotto vénéré, trou gascon, medaillon de veau au champagne/effeuillé de pomme de terre parfumé à l’huile de truffe, mesclun & copeaux de Pecorino, copa de champán, vino y café.

Reserva obligatoria. Excepcionalmente abierto hasta las 4h.

Animation und Tanzabend mit DJ Fred.

Menü: Amuse-bouche, halbgegarte Gänseleber/Zwetschgenkompott mit Armagnac, Jakobsmuscheln mit Basilikum/Risotto, Trou Gascon, Kalbsmedaillon mit Champagner/Kartoffelblatt mit Trüffelöl, Mesclun & Pecorino, Glas Champagner, Wein & Kaffee.

Nur mit vorheriger Reservierung. Außergewöhnliche Öffnungszeiten bis 4 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Coteaux et Landes de Gascogne