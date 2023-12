Concert gratuit « Raphaël James Trio » Casino Casteljaloux, 23 décembre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 20:30:00

fin : 2023-12-23

Pop Rock Folk

Parce que RAPHAËL peut se poser pour vous chanter droit dans les yeux, il peut utiliser ses instruments comme des armes. Mais il est pacifique, alors il préfère en visant ses victimes les atteindre là où ça fait du bien.

Pour ce faire, il joue avec Thomas armé de sa guitare et Jérémy pour les roulements de tambours. Raphaël James en trio, toujours inspiré par la culture capoeriste brésilienne vous propose un voyage aux sonorités multiples dans ses propres compositions aussi douces qu’énergiques..

Pop Rock Folk

Parce que RAPHAËL peut se poser pour vous chanter droit dans les yeux, il peut utiliser ses instruments comme des armes. Mais il est pacifique, alors il préfère en visant ses victimes les atteindre là où ça fait du bien.

Pour ce faire, il joue avec Thomas armé de sa guitare et Jérémy pour les roulements de tambours. Raphaël James en trio, toujours inspiré par la culture capoeriste brésilienne vous propose un voyage aux sonorités multiples dans ses propres compositions aussi douces qu’énergiques.

Pop Rock Folk

Parce que RAPHAËL peut se poser pour vous chanter droit dans les yeux, il peut utiliser ses instruments comme des armes. Mais il est pacifique, alors il préfère en visant ses victimes les atteindre là où ça fait du bien.

Pour ce faire, il joue avec Thomas armé de sa guitare et Jérémy pour les roulements de tambours. Raphaël James en trio, toujours inspiré par la culture capoeriste brésilienne vous propose un voyage aux sonorités multiples dans ses propres compositions aussi douces qu’énergiques.

EUR.

Casino Route de Mont-de-Marsan

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-11 par OT Coteaux et Landes de Gascogne