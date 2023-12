Concert gratuit « Nameless » Casino Casteljaloux, 16 décembre 2023 20:30, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Variété, pop, folk

Smhylie et Romain, deux musiciens si différents de prime abord, sont réunis pour former « The Nameless Duet » afin de proposer un répertoire musical à leur image : éclectique !

Voyagez avec eux à travers le temps (des années 70 aux titres d’aujourd’hui), l’espace (de l’Angleterre aux Etats Unis, de la Jamaïque à la Suède) et les styles musicaux (de la pop au folk, de la ballade au RnB, du reggae au rock).

La voix envoûtante de Smhylie et les harmonies vocales de Romain sauront vous toucher au cœur et vous inviter à les rejoindre dans un moment de complicité, de joie et de bonne humeur partagée !.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

Casino Route de Mont-de-Marsan

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Variety, pop, folk

Smhylie and Romain, two musicians so different at first sight, have come together to form « The Nameless Duet » to offer a musical repertoire in their image: eclectic!

Travel with them through time (from the ’70s to today?s hits), space (from England to the USA, from Jamaica to Sweden) and musical styles (from pop to folk, from ballad to RnB, from reggae to rock).

Smhylie’s bewitching voice and Romain’s vocal harmonies will touch your heart and invite you to join them in a moment of complicity, joy and shared good humor!

Variedad, pop, folk

Smhylie y Romain, dos músicos tan diferentes a primera vista, se han unido para formar « The Nameless Duet » y ofrecer un repertorio musical a su imagen y semejanza: ¡ecléctico!

Acompáñeles en un viaje a través del tiempo (de los años 70 a los éxitos de hoy), del espacio (de Inglaterra a Estados Unidos, de Jamaica a Suecia) y de los estilos musicales (del pop al folk, de la balada al RnB, del reggae al rock).

La voz hechizante de Smhylie y las armonías vocales de Romain te llegarán al corazón y te invitarán a unirte a ellos en un momento de complicidad, alegría y buen humor compartido

Vielfalt, Pop, Folk

Smhylie und Romain, zwei auf den ersten Blick so unterschiedliche Musiker, haben sich zu « The Nameless Duet » zusammengeschlossen, um ein musikalisches Repertoire anzubieten, das ihrem Image entspricht: eklektisch!

Reisen Sie mit ihnen durch die Zeit (von den 70er Jahren bis zu den Titeln von heute), den Raum (von England bis zu den USA, von Jamaika bis Schweden) und die Musikstile (von Pop bis Folk, von Ballade bis RnB, von Reggae bis Rock).

Smhylies bezaubernde Stimme und Romains Harmoniegesang werden Ihr Herz berühren und Sie dazu einladen, sich ihnen in einem Moment der Komplizenschaft, der Freude und der geteilten guten Laune anzuschließen!

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Coteaux et Landes de Gascogne