Concert gratuit « Beijinhos » Casino Casteljaloux, 3 décembre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Style : Bossa nova.

Beijinhos un duo franco-brésilien, constitué d’un guitariste et d’une chanteuse.

Cette formation alliant jazz, musique latine et chanson française vous fait voyager tout à la fois dans la douceur contemplative de la bossa nova et bouger au rythme de la samba..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Casino Route de Mont-de-Marsan

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Style: Bossa nova.

Beijinhos is a Franco-Brazilian duo made up of a guitarist and a singer.

A blend of jazz, Latin music and French chanson, Beijinhos will take you on a journey through the contemplative softness of bossa nova, while moving to the rhythm of the samba.

Estilo: Bossa nova.

Beijinhos es un dúo franco-brasileño formado por un guitarrista y una cantante.

Mezcla de jazz, música latina y chanson francesa, Beijinhos le hará viajar por la suavidad contemplativa de la bossa nova, mientras se mueve al ritmo de la samba.

Stil: Bossa Nova.

Beijinhos ist ein französisch-brasilianisches Duo, bestehend aus einem Gitarristen und einer Sängerin.

Diese Formation, die Jazz, lateinamerikanische Musik und französische Chansons vereint, lässt Sie gleichzeitig in die kontemplative Sanftheit des Bossa Nova reisen und sich im Rhythmus des Samba bewegen.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Coteaux et Landes de Gascogne