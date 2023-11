Concert gratuit « June soul’s » Casino Casteljaloux, 18 novembre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Concert gratuit. « June soul’s »

Pop, folk.

June Souls est un duo aux influences pop-folk qui reprend les meilleurs standards des années 80 aux hits modernes ! Une guitare acoustique, des percussions et deux voix pour vous faire revivre les plus grands tubes qui ont marqué l’histoire de la musique. June Souls vous propose un voyage musical à travers le temps de 2h à 2h30 reprenant les plus grands tubes des années 80 à nos jours, le tout parsemé de compositions pour vous faire voyager dans leur univers musical pop-folk..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Casino Route de Mont-de-Marsan

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Free concert. « June soul’s

Pop, folk.

June Souls is a duo with pop-folk influences, covering the best standards from the 80s to modern hits! Acoustic guitar, percussion and two voices bring you the greatest hits in music history. June Souls take you on a musical journey through time, lasting from 2h to 2h30, covering the greatest hits from the 80s to the present day, with a sprinkling of compositions to take you on a journey through their pop-folk musical universe.

Concierto gratuito. « June soul’s

Pop, folk.

June Souls es un dúo con influencias pop-folk que recorre los mejores estándares de los años 80 hasta los éxitos actuales Una guitarra acústica, percusión y dos voces para traerte los grandes éxitos que han marcado la historia de la música. June Souls te lleva en un viaje musical a través del tiempo, de entre 2 y 2 horas y media de duración, recorriendo los grandes éxitos desde los años 80 hasta la actualidad, con una pizca de composiciones propias para llevarte de viaje por su universo musical pop-folk.

Konzert mit freiem Eintritt. « June soul’s » (June Soul’s)

Pop, Folk.

June Souls ist ein Duo mit Pop-Folk-Einflüssen, das die besten Standards der 80er Jahre bis hin zu modernen Hits covert! Eine Akustikgitarre, Percussion und zwei Stimmen lassen Sie die größten Hits, die die Musikgeschichte geprägt haben, wieder aufleben. June Souls bietet Ihnen eine musikalische Zeitreise von 2 bis 2,5 Stunden mit den größten Hits der 80er Jahre bis heute, gespickt mit eigenen Kompositionen, um Sie in ihr musikalisches Pop-Folk-Universum zu entführen.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT Coteaux et Landes de Gascogne