Concert gratuit « Chill » Casino Casteljaloux, 11 novembre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Concert gratuit « Chill ».

Blues, jazz, soul

Chill est un duo qui unit la voix de Yadicone Bassène à la guitare de Raphaël Bérésina. Ils interprètent librement un large répertoire soul, jazz, blues, distillant une atmosphère singulière, intimiste et conviviale..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . EUR.

Casino Route de Mont-de-Marsan

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Free « Chill » concert.

Blues, jazz, soul

Chill is a duo uniting the voice of Yadicone Bassène and the guitar of Raphaël Bérésina. They freely interpret a wide repertoire of soul, jazz and blues, distilling a singular, intimate and convivial atmosphere.

Concierto « Chill » gratuito.

Blues, jazz, soul

Chill es un dúo formado por la voz de Yadicone Bassène y la guitarra de Raphaël Bérésina. Interpretan libremente un amplio repertorio de soul, jazz y blues, destilando una atmósfera única, íntima y cordial.

Kostenloses Konzert « Chill ».

Blues, Jazz, Soul

Chill ist ein Duo, das die Stimme von Yadicone Bassène mit der Gitarre von Raphaël Bérésina vereint. Sie interpretieren frei ein breites Soul-, Jazz- und Bluesrepertoire und verbreiten eine einzigartige, intime und gesellige Atmosphäre.

