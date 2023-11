Concert gratuit « Mismoya » Casino Casteljaloux, 4 novembre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Concert gratuit : « Mismoya »

Chansons françaises, folk.

Né de la rencontre de deux univers un soir d’été autour d’une guitare, MISMOYA est un duo de reprises de variété française et internationale en acoustique. Un duo chic, choc et glam qui revisite avec sa propre signature des chansons que vous connaissez déjà, qui ont souvent accompagné des moments forts de votre vie. Mais un nouveau jour se lève sur des mots et des mélodies à redécouvrir, ailleurs et autrement. Laissez-vous transporter dans une ambiance de vacances et de sable chaud !.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Casino Route de Mont-de-Marsan

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Free concert: « Mismoya

French songs, folk.

Born from the meeting of two worlds one summer evening around a guitar, MISMOYA is a duo of acoustic covers of French and international variety. A chic, shock and glam duo who revisit with their own signature style the songs you already know, which have often accompanied the high points of your life. But a new day dawns with words and melodies to be rediscovered, elsewhere and differently. Let yourself be transported to a vacation atmosphere of warm sand!

Concierto gratuito: « Mismoya

Canción francesa, folk.

Nacido del encuentro de dos mundos una tarde de verano alrededor de una guitarra, MISMOYA es un dúo de versiones acústicas de variedad francesa e internacional. Un dúo chic y glamuroso con estilo propio, que revisita canciones que ya conoce y que a menudo han acompañado los momentos álgidos de su vida. Pero amanece un nuevo día con palabras y melodías por redescubrir, en otro lugar y de forma diferente. ¡Déjese transportar a una atmósfera de vacaciones y arena caliente!

Kostenloses Konzert : « Mismoya »

Französische Chansons, Folk.

MISMOYA entstand aus der Begegnung zweier Welten an einem Sommerabend um eine Gitarre herum und ist ein Duo, das französische und internationale Lieder akustisch covert. Ein Duo mit Chic, Schock und Glam, das mit seiner eigenen Handschrift Lieder neu interpretiert, die Sie bereits kennen und die oft wichtige Momente in Ihrem Leben begleitet haben. Doch ein neuer Tag bricht an, mit Worten und Melodien, die es wiederzuentdecken gilt, anderswo und anders. Lassen Sie sich in eine Atmosphäre von Urlaub und warmem Sand entführen!

