Concert gratuit avec « Dann » Casino Casteljaloux, 28 octobre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Style : Chansons des années 20 aux années 50

Dann est une artiste qui vous plonge dans un univers Vintage des années 20 aux années 50. Elle évolue entre glamour, fraîcheur, dynamisme, théâtralité, humour et douceur.

Dann, évoquant les codes d’une autre époque par ses costumes et ses attitudes, vous fera oublier que vous vivez en 2022.

Prenez votre ticket pour le train du passé !.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

Casino Route de Mont-de-Marsan

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Style : Songs from the 20’s to the 50’s

Dann is an artist who plunges you in a Vintage universe from the 20s to the 50s. She evolves between glamour, freshness, dynamism, theatricality, humor and sweetness.

Dann, evoking the codes of another time by her costumes and her attitudes, will make you forget that you live in 2022.

Take your ticket for the train of the past!

Estilo: Canciones de los años 20 a los 50

Dann es un artista que te sumerge en un universo vintage de los años 20 a los 50. Evoluciona entre el glamour, la frescura, el dinamismo, la teatralidad, el humor y la dulzura.

Dann, evocando los códigos de otra época a través de sus trajes y actitudes, le hará olvidar que está viviendo en 2022.

¡Coja su billete para el tren del pasado!

Stil: Lieder der 20er bis 50er Jahre

Dann ist eine Künstlerin, die Sie in eine Vintage-Welt der 20er bis 50er Jahre eintauchen lässt. Sie bewegt sich zwischen Glamour, Frische, Dynamik, Theatralik, Humor und Sanftheit.

Dann erinnert mit ihren Kostümen und Haltungen an die Codes einer anderen Epoche und lässt Sie vergessen, dass Sie im Jahr 2022 leben.

Holen Sie sich Ihr Ticket für den Zug in die Vergangenheit!

