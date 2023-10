Concert gratuit « Maggie in Bloom » Casino Casteljaloux, 21 octobre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Style : Folk / Pop rock / Soul

Maggie In Bloom est un duo électro-acoustique de reprises folk/pop rock/soul. Ayant à cœur d’offrir la meilleure expérience possible à son public, Maggie prend plaisir à réinterpréter à sa façon de nombreux classiques et aime faire découvrir son univers au travers de morceaux parfois plus personnels..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Casino Route de Mont-de-Marsan

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Maggie In Bloom is an electro-acoustic duo of folk/pop rock/soul covers. Committed to offering the best possible experience to her audience, Maggie takes pleasure in reinterpreting many classics in her own way, and likes to showcase her world through sometimes more personal pieces.

Estilo : Folk / Pop rock / Soul

Maggie In Bloom es un dúo electroacústico de versiones folk/pop rock/soul. Comprometida a ofrecer la mejor experiencia posible a su público, Maggie se complace en reinterpretar muchos de los clásicos a su manera, y le gusta que la gente descubra su mundo a través de canciones que a veces son más personales.

Stil: Folk / Pop Rock / Soul

Maggie In Bloom ist ein elektroakustisches Duo, das Folk-/Pop-Rock-/Soul-Cover spielt. Maggie ist bestrebt, ihrem Publikum die bestmögliche Erfahrung zu bieten. Sie hat Spaß daran, viele Klassiker auf ihre Weise neu zu interpretieren, und liebt es, ihre Welt durch manchmal persönlichere Stücke zu entdecken.

