Concert gratuit « Lights’N’Coffee » Casino Casteljaloux, 30 septembre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Concert gratuit Lights’N’Coffee

Pop-rock, soul

Lights n’ Coffee est un duo acoustique pop-rock/soul.

Il ambiancera votre soirée avec un répertoire allant de Amy Winehouse jusqu’à Daft Punk en passant par Michael Jackson !

En leur compagnie, profitez d’un moment musical, tout en douceur et en élégance ….

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

Casino Route de Mont-de-Marsan

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Lights’N’Coffee free concert

Pop-rock, soul

Lights n? Coffee is an acoustic pop-rock/soul duo.

Their repertoire ranges from Amy Winehouse to Daft Punk to Michael Jackson!

In their company, enjoy a smooth, elegant musical moment?

Concierto gratuito Lights’N’Coffee

Pop-rock, soul

Lights’n’Coffee es un dúo acústico de pop-rock y soul.

Su repertorio abarca desde Amy Winehouse hasta Daft Punk y Michael Jackson

Únase a ellos en una experiencia musical suave y elegante?

Kostenloses Konzert Lights’N’Coffee

Pop-Rock, Soul

Lights n? Coffee ist ein akustisches Pop-Rock/Soul-Duo.

Es wird Ihren Abend mit einem Repertoire von Amy Winehouse über Michael Jackson bis hin zu Daft Punk bereichern!

Genießen Sie mit ihnen einen musikalischen Moment voller Sanftheit und Eleganz

Mise à jour le 2023-09-13 par OT Coteaux et Landes de Gascogne