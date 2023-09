Concert gratuit « Viva Bossa » Casino Casteljaloux, 23 septembre 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Concert gratuit « Viva Bossa ».

Musiques latines.

Carolina Carmona, chanteuse d’origine chilienne, arrive en France en 2002 et poursuit son chemin dans la musique actuelle. David DEFRESNE est un guitariste chanteur passionné au service de différents projets musicaux. De leur rencontre à Bordeaux, naît le duo « Viva bossa ».

Découvrez leur musique ensoleillée et laissez vous inviter au voyage le temps d’une soirée ….

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . EUR.

Casino Route de Mont-de-Marsan

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Free « Viva Bossa » concert.

Latin music.

Carolina Carmona, a singer of Chilean origin, arrived in France in 2002 and is pursuing her path in contemporary music. David DEFRESNE is a passionate guitarist and singer who has worked on a variety of musical projects. Their meeting in Bordeaux gave birth to the « Viva bossa » duo.

Discover their sun-drenched music and let us invite you on a journey for an evening?

Concierto gratuito « Viva Bossa ».

Música latina.

Carolina Carmona, cantante de origen chileno, llegó a Francia en 2002 y se dedica a la música contemporánea. David DEFRESNE es un guitarrista y cantante apasionado por diferentes proyectos musicales. De su encuentro en Burdeos nació el dúo Viva Bossa.

Descubra su música soleada y déjese invitar a viajar por una velada..

Kostenloses Konzert « Viva Bossa ».

Latin Music.

Carolina Carmona, Sängerin mit chilenischen Wurzeln, kam 2002 nach Frankreich und verfolgt ihren Weg in der aktuellen Musik. David DEFRESNE ist ein leidenschaftlicher Gitarrist und Sänger, der in verschiedenen musikalischen Projekten tätig ist. Aus ihrer Begegnung in Bordeaux entstand das Duo « Viva bossa ».

Entdecken Sie ihre sonnige Musik und lassen Sie sich für einen Abend auf eine Reise einladen?

Mise à jour le 2023-09-11 par OT Coteaux et Landes de Gascogne