Concert gratuit « Tekema » Casino Casteljaloux, 5 août 2023, Casteljaloux.

Casteljaloux,Lot-et-Garonne

Concert gratuit « Tekema ».

Certaines musiques nous invitent à un formidable voyage et nous imprègnent d’émotions et de sensations diverses.

Tékéma vous emmène dans l’univers de la musique gipsy … Natifs du sud de la France, les musiciens du groupe sont tous d’origine espagnole et gitane.

Leur style est un mélange d’apports flamenco, de chants gitans et de rythmes latins mêlés..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 . EUR.

Casino Route de Mont-de-Marsan

Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Free « Tekema » concert.

Some music takes us on a wonderful journey, imbuing us with a wide range of emotions and sensations.

Tékéma takes you into the world of gipsy music? Born in the south of France, the group?s musicians are all of Spanish and gypsy origin.

Their style is a blend of flamenco influences, gypsy songs and Latin rhythms.

Concierto gratuito « Tekema ».

Hay músicas que nos llevan por un viaje maravilloso, impregnándonos de un amplio abanico de emociones y sensaciones.

Tékéma le adentra en el mundo de la música gitana ? Nacidos en el sur de Francia, los músicos del grupo son todos de origen español y gitano.

Su estilo es una mezcla de influencias flamencas, canciones gitanas y ritmos latinos.

Kostenloses Konzert « Tekema ».

Es gibt Musik, die uns auf eine großartige Reise einlädt und uns mit verschiedenen Emotionen und Empfindungen durchdringt.

Tekema entführt Sie in die Welt der Gipsy-Musik? Die in Südfrankreich geborenen Musiker der Gruppe sind alle spanischer Herkunft und Zigeuner.

Ihr Stil ist eine Mischung aus Flamenco-Beiträgen, Zigeunergesängen und Latin-Rhythmen.

