Gala de bienfaisance Casino Cabourg, 18 novembre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Participez à cette soirée caritative au profit de l’association Toutes à l’école ! Ce chaleureux dîner spectacle se tiendra en présence des marraines de l’association, ainsi que de sa présidente Tina Kieffer..

2023-11-18 19:30:00 fin : 2023-11-18 . .

Casino Jardins du Casino

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Join us for this charity evening in aid of the Toutes à l’école association! This warm dinner and show will be attended by the association’s godmothers, as well as its president Tina Kieffer.

Acompáñenos en esta velada benéfica a favor de la asociación Toutes à l’école Esta cena-espectáculo tan entrañable contará con la presencia de los patronos de la asociación y de su presidenta, Tina Kieffer.

Nehmen Sie an diesem Wohltätigkeitsabend zugunsten des Vereins Toutes à l’école teil! Diese herzliche Dinnershow findet in Anwesenheit der Patinnen des Vereins sowie seiner Präsidentin Tina Kieffer statt.

