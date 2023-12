MICHEL BOUJENAH CASINO – BARRIERE Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse MICHEL BOUJENAH CASINO – BARRIERE Toulouse, 24 mars 2024, Toulouse. Lesadieux desmagnifiques1èrePartie(la saga des magnifiques remise au gout dujour)Le théâtreest àla fois éphémère et éternel. J’ai, il y abienlongtemps, j’ai écris une phrase qui pourraitêtre mon blason:«Tantqu’ilyauradesauteurspournousécrireetdesacteurspournousjoueronseraéternel»Alorsj’aidécidédedireadieuxàcespersonnagesquej’aimetant.Maxo,Julot,Guigui,mestroispetitsvendeursdepantalons.Mestroishérosd’uneaventureoùcequ’ilsdoiventsauverc’estlamémoire.Ilssontdrôlesetbouleversants.Ilssontlaversionimaginairedelagénérationdemonpère.Bienavantinternetetleresteilss’inquiétaitdesavoirsionsesouviendraitd’eux,dansdeuxoutroisgénérations.Ilsdisentsouvent:-«DansdeuxoutroisgénérationsLesmagnifiques?Lesmagnifiques?…Cen’estpasunemarquedefromage?»Ledécalageentreeuxetleurspetitsenfantsesttelqu’ilssontsûrqu’ilsvontdisparaître.Maisc’estsanscomptersurlebondieuquiviendraàleursecours.Alorsàtraverslerireetl’humourquilescaractériseilsvontsebattreetbiensurgagner.«Onnepeutpassavoiroùonvasil’onoublied’oùonvient»AlorscesontdeshérosàlahauteurdeSpartacusoudeSkywalkeroudeUlysse.Biensûrc’estunenouvelleversionrempliedenouvelleschosestoutsimplementparcequelestempschangent.ENpuisarrivepeut-êtrelaplusbelledesmagnifiques:«SIMONEBOUTBOUL»Ellevaparleravecsespetitsetsesarrièrespetitsenfantsdumonded’aujourd’hui.Bienvousvousposezlaquestion:«Maisest-cequec’estdrôle?»Venezetvousverrez.Jevousembrassetous.MICHELBOUJENAH

Tarif : 29.00 – 45.00 euros.

Tarif : 29.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-03-24 à 18:00
Réservez votre billet ici
CASINO – BARRIERE
18 Chemin de la Loge
31400 Toulouse

