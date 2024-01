GEREMY CREDEVILLE CASINO – BARRIERE Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse GEREMY CREDEVILLE CASINO – BARRIERE Toulouse, 21 mars 2024, Toulouse. En apparence, Gérémy Crédeville est un jeune homme à qui tout réussit.« En apparence seulement… Il ne frôle jamais la catastrophe, il est en plein dedans ! Heureusement, les mésaventures font toujours de bonnes histoires à raconter. »Après avoir conquis le public avec son précédent spectacle ou dernièrement lors de son passage dans l’émission « Danse avec les Stars », L’humoriste lillois revient sur scène.Absurde, un peu trash mais toujours élégant, Enfin , son dernier one-man-show, se veut une ode à l’échec, en réaction aux innombrables livres de développement personnel publiés, qu’il résume ainsi par l’absurde : Et si réussir c’était échouer ? Vous pouvez aussi retrouver Gérémy dans la bande Originale sur France Inter aux côtés de Nagui, ou dans l’émission d’Arthur « Vendredi tout est permis ».

Tarif : 23.20 – 32.00 euros.

Début : 2024-03-21 à 20:30
Réservez votre billet ici
CASINO – BARRIERE
18 Chemin de la Loge
31400 Toulouse

