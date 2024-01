DANI & ALBERT LARY CASINO – BARRIERE Toulouse, 3 mars 2024, Toulouse.

DANI LARY MAGICVERSAIRE Un loft…Un père qui a soigneusement préparé une soirée d’anniversaire inoubliable pour fêter ses 60 ans…Un fils quelque peu nonchalant et pas vraiment concerné par l’événement…Voici les ingrédients du tout nouveau spectacle de Dani & Albert Lary.Une fois n’est pas coutume…Après avoir incarné pendant 30 ans le magicien de la démesure par ses spectacles grandioses dans les plus grandes salles de France et d’Europe (Le Château des secrets, la Clé des mystères, Retrotemporis, Tic Tac…), Dani Lary nous revient avec une création plus « intime » drôle et familiale.Une soirée où tout ne se passera pas « exactement » comme il l’avait prévu et où le public sera partie prenante… Entre choc des générations, duels, surprises et imprévus…Mais ce qui est certain, c’est qu’avec Dani Lary la magie est toujours au rendez vous !…

Tarif : 24.50 – 40.00 euros.

Début : 2024-03-03 à 17:00

Réservez votre billet ici

CASINO – BARRIERE 18 Chemin de la Loge 31400 Toulouse 31