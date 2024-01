FRANCOIS MOREL CASINO – BARRIERE Toulouse, 27 février 2024, Toulouse.

François Morel a reçu pour J’ai des doutes le Molière du meilleur comédien dans un spectacle du théâtre public en 2019. «Raymond Devos, mesdames et messieurs, est un miracle qui est apparu, singulier, sur la scène du music-hall français. Il ne ressemblait à personne. Personne, plus jamais, ne lui ressemblera. C’est comme ça. Il faut se faire une raison. Même si on n’est pas obligé… de se faire une raison. Il est plus opportun en évoquant Devos de se faire une folie. Un grain de folie capable d’enrayer la mécanique bien huilée de la logique, de la réalité, du quotidien. Ceux qui l’ont vu s’en souviennent : Raymond Devos fut un phénomène rare. Comme les arcs-en-ciel de feu circulaire, comme les colonnes de lumière, comme les vents d’incendie, comme les nuages lenticulaires, il a surgi, miraculeux et mystérieux, derrière un rideau rouge qui s’ouvrait sur l’imaginaire. On n’avait jamais vu ça! Et, devant cet homme en apesanteur, on avait le souffle coupé.»François Morel

Tarif : 37.00 – 40.00 euros.

Début : 2024-02-27 à 20:30

CASINO – BARRIERE 18 Chemin de la Loge 31400 Toulouse 31