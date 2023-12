THOMAS WIESEL CASINO – BARRIERE Toulouse, 6 février 2024, Toulouse.

Thomas Wiesel a 33 ans, et ça lui fait bizarre. Il est humoriste depuis 2011. Et ça aussi, ça lui fait bizarre.Il a réussi à se faire une place sur la scène suisse romande, sur les planches, les ondes de la radio, de la télévision et du web, ou dans les conférences économiques et repas de soutien.Avec son jeu minimaliste et son écriture ciselée, Thomas aborde tous les sujets et n’épargne personne.Dans son nouveau spectacle, il s’en prend au monde du travail, ses excès, ses anglicismes, ses collègues, ses managers, et ses mails, qui le méritent bien.

Tarif : 21.70 – 34.00 euros.

Début : 2024-02-06 à 20:30

CASINO – BARRIERE 18 Chemin de la Loge 31400 Toulouse 31