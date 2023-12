AU RYTHME DE NOS RÊVES … – AU RYTHME DE NOS RÊVES … 10 ANS APRES CASINO – BARRIERE Toulouse, 2 février 2024, Toulouse.

Lucas et ses amis ne se sont pas revus depuis 10 ans. Ils ont gardé en commun les souvenirs des grands moments partagés, notamment le casting de la célèbre émission LA VOIX CASSÉE, qui a changé leur destin.L’heure des retrouvailles a enfin sonné.Joe, le bienveillant patron du Lab Coffee, leur a donné rendez-vous à Toulouse, leur ville d’enfance, pour faire le point sur leur vie. Est-elle toujours rythmée par des rêves à réaliser ? Ou les rêves sont-ils devenus réalité ? Lucas s’était promis de devenir célèbre, Charlotte voulait mourir sur scène, Marie rêvait de trouver l’amour quand le provocant Gabi jouait le séducteur… Jimmy tentait d’oublier Lucie, qui, elle s’efforçait non sans difficultés, à accepter le désir de gloire de Lucas, au détriment de son propre rêve. Et qu’en est-il de leur amitié ? Est-elle restée intacte malgré le lot de fausses notes inéluctables à leur passé commun ? Quels sentiments pourraient bien ressurgir après toutes ces années ? Seront-ils toujours sur le même tempo ? Au rythme des chansons d’hier et d’aujourd’hui, les 14 protagonistes chanteurs, danseurs et acrobates, de cette comédie musicale fraîche et colorée “made in Toulouse”, nous font oublier le temps, au fil des plus grands tubes des dernières décennies.

Tarif : 38.00 – 38.00 euros.

Début : 2024-02-02 à 21:00

CASINO – BARRIERE 18 Chemin de la Loge 31400 Toulouse 31