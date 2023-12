OPÉRA GALA CASINO – BARRIERE Toulouse, 21 janvier 2024, Toulouse.

OPERA GALAAvecAnaïs ConstansJulien VéronèseDe l’opéra à la comédie musicale, de Mozart à Gershwin avec Donizetti Bizet Messager et autres, l’Orchestre Mozart Toulouse invite nos stars internationales toulousaines de l’art lyrique Anaïs Constans et Julien Véronèse pour un Opéra Gala, un concert pétillant de jeunesse et de bonne humeur lyrique.

Tarif : 35.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-01-21 à 15:00

Réservez votre billet ici

CASINO – BARRIERE 18 Chemin de la Loge 31400 Toulouse 31