Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous sommes au regret que le spectacle DANS LES YEUX d’AUDREY, initialement programmé le dimanche 15 janvier 2023 à 18h00 au Casino Barrière Toulouse, est finalement reporté au dimanche 14 janvier 2024 au même horaire.Vos billets restent valables pour cette nouvelle date.Si toutefois vous n’étiez pas disponible le 14 janvier 2024, nous vous invitons à vous rapprocher de votre point de vente avant le 10 janvier 2023 afin de procéder au remboursement de vos places. Dans les yeux d’Audrey Biopic dansé sur la vie d’Audrey HepburnChorégraphe François MauduitCompagnie chorégraphique François Mauduit enCoproduction avec Small is beautiful Prod & Prométhée productionsFrançois Mauduit, ancien soliste de Maurice Béjart et entouré de danseurs internationaux issus de la Scala de Milan, Opéra de Paris, Opéra de Bordeaux, New English ballet theater, Balletto del Sud… revisite par petites touches la trajectoire d’Audrey Hepburn pour tenter de percer le mystère de son charme inégalé, entre élégance, légèreté et mélancolie.Née en 1929 à Bruxelles, Audrey Hepburn est abandonnée par son père à l’âge de 6 ans. Dans le pensionnat anglais où elle est envoyée, la petite fille se réfugie dans la danse classique, école de la grâce et de la discipline qui marqueront toute son existence. Au sortir de la guerre, elle voit sa carrière décoller sous le patronage de Colette : en 1951, l’écrivaine française choisit ce trésor trouvé sur la plage de Monte-Carlo pour incarner sa Gigi à Broadway.Dès lors, les propositions se bousculent. De Sabrina (1954), conte de fées de Billy Wilder, à My Fair Lady (1964), éblouissant classique de la comédie musicale, en passant par l’immortel Diamants sur canapé (1961) de Blake Edwards, Audrey Hepburn impose sa pétillante frimousse et sa silhouette gracile, soulignée par les créations de Givenchy, au panthéon du septième art. Elle délaisse pourtant le cinéma à la fin des années 1960 pour de se consacrer son temps en tant qu’ambassadrice de l’Unicef.

Tarif : 17.40 – 39.00 euros.

Début : 2024-01-14 à 18:00

CASINO – BARRIERE 18 Chemin de la Loge 31400 Toulouse 31