GAROU TOURNE CASINO – BARRIERE Toulouse
2023-11-08 à 20:30:00

Tarif : 49 à 70 euros. Garou tourne et vous invite à le rejoindre dans cette nouvelle aventure authentique et intimiste.Entouré de sa bande de quatre amis-musiciens, l’incroyable showman donnera de nouvelles couleurs à ses chansons tout en mettant à l’honneur plusieurs de ses idoles dont évidemment Joe Dassin pour lequel il a consacré son dernier album. Un concert généreux qui promet une communion intense avec le public. Réservez votre billet ici Si vous devez venir du centre ville de Toulouse, en raison des travaux de la nouvelle ligne de Tramways, nous vous conseillons d’éviter l’axe Pont Saint-Michel, Allées Paul Feuga et Allées Jules Guesde. Au rond Point du Fer à Cheval, nous vous conseillons de passer par l’Avenue de Muret puis le Pont de Coubertin. Au Grand Rond, nous vous conseillons d’emprunter les Allées Frédéric Mistral, les Allées des Demoiselles, l’Avenue de Crampel puis le Boulevard des Récollets. CASINO – BARRIERE

CASINO – BARRIERE
18 Chemin de la Loge
Toulouse 31400

