IN MY 80’S – SPECTACLE SEUL CASINO BARRIERE LILLE Lille, vendredi 7 juin 2024.

IN MY 80’S SPECTACLE SEULDivertissez-vous au rythme des années 80, ni plus, ni moins !Suivez l’histoire d’une jeune femme en pleine explosion dans sa carrière musicale au cœur des années 80. Une véritable time machine pour célébrer l’insouciance des soirées disco aux teintes fluos.Un voyage à la fois haut en couleurs et bouleversant qui changera à jamais la vie de la jeune femme.

Tarif : 32.00 – 32.00 euros.

Début : 2024-06-07 à 21:00

CASINO BARRIERE LILLE 777. Pont de Flandres 59777 Lille 59