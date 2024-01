LA VIE PARISIENNE CASINO BARRIERE LILLE Lille, dimanche 14 avril 2024.

Le spectacle initialement prévu le 22 octobre 2023 est reporté au 14 avril 2024 à 17h00Les billets restent valables, les remboursements sont acceptés jusqu’au 15 novembre 2023Le vicomte Raoul de Gardefeu vient de rompre avec Metella, une demi-mondaine. Pour conquérir une jolie Suédoise venue à Paris en compagnie de son époux le baron de Gondremark, il s’improvise guide et entreprend de leur faire découvrir la ville-lumière .Rires, surprises, sont les maîtres mots de l’œuvre d’Offenbach qui reste peut être l’ouvrage le plus populaire de tout le répertoire présenté ici dans une version complète qui réunit une équipe de grands professionnels qui vont comme on dit aujourd’hui « se défoncer » pour rendre la musique et le French Cancan d’Offenbach toujours plus vivants.Mise en scène: Emmanuel MarfogliaDirection musicale: Louis-Vincent BruèreChorégraphies: Martine CotAvec: Mathieu Sempéré, Philippe Padovani, Benoit Jeannes, Laure Crumière, Emmanuelle Fruchard, Fanny Crouet, Thomas Marfoglia…

Tarif : 39.00 – 60.00 euros.

Début : 2024-04-14 à 17:00

CASINO BARRIERE LILLE 777. Pont de Flandres 59777 Lille 59