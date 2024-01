CELUI QUI CHANTE CASINO BARRIERE LILLE Lille, 17 février 2024, Lille.

SYNOPSISCelui Qui Chante : Une Odyssée Musicale à travers l’Univers de Michel BergerLorsque les lumières s’éteignent, la scène s’anime pour donner vie à un univers où chaque note, chaque mouvement évoque le génie de Michel Berger. Celui qui chante n’est pas un simple concert ni un cabaret traditionnel. C’est une expérience musicale immersive qui emporte le spectateur dans un voyage à travers les mélodies et les paroles inoubliables de Michel Berger.Sur scène, huit artistes passionnés redonnent vie aux chansons de l’un des plus grands auteurs-compositeurs français. Six chanteurs aux voix harmonieuses, qui ne se contentent pas seulement de chanter, mais expriment aussi à travers la danse les émotions profondes des chansons. Avec eux, deux danseurs pour raconter une histoire – celle de l’amour, de la musique, de l’amitié et des voyages. Les thèmes si chers à Michel Berger.Accompagnés par quatre musiciens talentueux, autour d’un piano, l’instrument de prédilection du compositeur, les artistes créent une symbiose parfaite, où chaque instrument joue un rôle essentiel dans cette célébration mélodique.La mise en scène, oscillant entre l’intimité d’un cabaret et l’effervescence d’un concert, offre aux spectateurs un voyage émotionnel unique. À travers des tableaux variés, tantôt joyeux, tantôt mélancoliques, Celui qui chante rend hommage à la richesse et à la diversité de l’œuvre de Michel Berger.À travers ce spectacle, les spectateurs sont invités à redécouvrir les chansons cultes de Michel Berger, mais aussi à se plonger dans des perles moins connues, le tout réinterprété avec modernité et passion.Alors, préparez-vous à être emporté dans un tourbillon d’émotions, de souvenirs et de mélodies intemporelles. Car, comme l’a si bien dit Michel Berger, Celui qui chante va de la joie à la mélancolie. Et le soir, c’est tout un univers qui chante, danse et rend hommage à l’immense talent d’un artiste qui a marqué des générations.

Tarif : 36.00 – 36.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 20:30

Réservez votre billet ici

CASINO BARRIERE LILLE 777. Pont de Flandres 59777 Lille 59