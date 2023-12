IN MY 80’S – COCKTAIL SPECTACLE CASINO BARRIERE LILLE Lille Catégorie d’Évènement: Lille IN MY 80’S – COCKTAIL SPECTACLE CASINO BARRIERE LILLE Lille, 26 janvier 2024, Lille. IN MY 80’S COCKTAIL SPECTACLESavourez une coupe de champagne à l’entracteSuivez l’histoire d’une jeune femme en pleine explosion dans sa carrière musicale au cœur des années 80. Une véritable time machine pour célébrer l’insouciance des soirées disco aux teintes fluos.Un voyage à la fois haut en couleurs et bouleversant qui changera à jamais la vie de la jeune femme.

Tarif : 28.00 – 40.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 21:00 Réservez votre billet ici CASINO BARRIERE LILLE 777. Pont de Flandres 59777 Lille Détails Catégorie d’Évènement: Lille Autres Code postal 59777 Lieu CASINO BARRIERE LILLE Adresse 777. Pont de Flandres Ville Lille Departement 59 Lieu Ville CASINO BARRIERE LILLE Lille Latitude 50.635922 Longitude 3.076674 latitude longitude 50.635922;3.076674

CASINO BARRIERE LILLE Lille 59 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/