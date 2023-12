LES ACTEURS TV EN CONCERT CASINO BARRIERE LILLE Lille, 6 janvier 2024, Lille.

Ils sont acteurs dans les séries TV : Demain nous appartient, Ici tout commence et Plus belle la vie. Ils sortent de leurs plateaux de tournage pour faire un concert au son des tubes des années 80 à aujourd’hui, et aller à la rencontre de leur public. Le concert est multigénérationnel.Des enfants aux seniors, tout le monde va passer un très bon moment ! Avec :Benjamin Douba Paris (Ici tout commence)Florence Coste (Ici tout commence)Juliette Mabilat (Demain nous appartient)Marion Christmann (Demain nous appartient)David Ban (Plus belle la vie) des surprises La catégorie Diamant permet d’accéder à la fin des répétitions, de se faire prendre en photo avec les artistes après le concert, et d’être placé au 1er et 2ème rang (de la partie centrale). La catégorie Or permet de se faire prendre en photo avec les artistes après le concert et d’être placé entre le 3ème et 6ème rang (de la partie centrale) et du 1er au 7ème rang (sur les côtés).

Tarif : 22.00 – 67.00 euros.

Début : 2024-01-06 à 20:30

Réservez votre billet ici

CASINO BARRIERE LILLE 777. Pont de Flandres 59777 Lille 59