Ille-et-Vilaine . Arnaud Maillard « Marche, joue, deviens » Vous avez déjà dit oui, sans savoir ce qui allait vous arriver ?

Moi une fois et j’en ai fait un spectacle.

Un seul en scène, tiré d’une histoire vraie. Arnaud va accepter sur un malentendu, un projet sans trop en mesurer les conséquences. Il va faire partie d’une troupe de comédiens qui vont parcourir la France à pied pour installer chaque soir un théâtre éphémère au coeur d’un village, là où il n’y a jamais eu de théâtre. Cette expérience hors norme, 2500 kilomètres en 100 jours. 80 représentations devant un public vierge vont transformer Arnaud et ses camarades de scène à tout jamais… Un véritable road movie, mais à pied. Je ne vais pas vous raconter cette aventure comme je l’ai vécu, mais comme vous allez la vivre… Billetterie dans les espaces d’accueil de Dinard Côte d’Émeraude et en ligne. edr2008@gmail.com https://fb-fest.tickandlive.com/reserver/marche-joue-deviens/47221?idwl=7 Casino Barrière Boulevard Wilson Dinard

