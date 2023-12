Goûter des aînés Casino Barrière Deauville, 21 décembre 2023, Deauville.

Deauville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-21 14:00:00

fin : 2023-12-21 17:00:00

Au programme : spectacle et petits fours pour un moment convivial garanti.

Réservé aux Deauvillais et uniquement sur inscription du 6 au 17 novembre auprès du CCAS 24 bis rue Robert Fossorier à Deauville..

Casino Barrière Salon des Ambassadeurs

Deauville 14800 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-10 par OT SPL Deauville