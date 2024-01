JAZZ TIME CASINO BARRIERE DE MENTON Menton, samedi 2 mars 2024.

Laissez-vous surprendre par le swing, l’énergie de ce quintet avec la pétillante Peggy Polito au chant et au piano et des musiciens exceptionnels, aux parcours riches de leurs expériences musicales différentes.Ce quintet sublimera pour le bonheur de tous, les grands standards du Jazz et de la Chanson Française (Hancock, Nougaro, Brassens, Dizzy Gillespie…) et présentera également des compositions originales. Distribution :Luc FENOLI: GuitarePeggy POLITO: Piano/ ChantLudovic TALLARICO: SaxophoneJean-Michel AUBLETTE: ContrebasseYoann SERRA: Batterie Spectacle présenté dans le cadre intimiste d’une ancienne salle de cinéma de 200 places seulement, classée au patrimoine de la région PACA.Places non numérotées, placement libre selon votre catégorie.Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle.Pensez à vous munir de votre pièce d’identité si vous souhaitez poursuivre la soirée au Casino Barrière Menton.Profitez de notre dîner après-spectacle au prix préférentiel de 23€ au restaurant Colombale (plat dessert) au choix parmi les plats précédés d’une étoile dans la carte.

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:00

CASINO BARRIERE DE MENTON 2 BIS AVENUE FELIX FAURE 06500 Menton 06